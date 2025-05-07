Концерт Анны Asti в Дубае не состоится: певица назвала причину

Певица Анна Asti за сутки до концерта в Дубае сообщила, что он не состоится. Артистка объяснила отмену техническими причинами.

Выступление планировалось на 8 мая.

«С большим сожалением сообщаю, что мое выступление, запланированное на 8 мая в Дубае, не состоится по причинам, не зависящим от нас и носящим абсолютно технический характер», - рассказала артистка в личном блоге.

Певица призналась, что «искренне ждала этой встречи и с особым трепетом готовилась к концерту». Средства за билеты будут возвращены в полном объеме.

«Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем встретиться вновь в теплой атмосфере и при лучших обстоятельствах», - написала знаменитость.

7 мая сообщалось, что в российских аэропортах задержаны и отменены многие рейсы из-за атак украинских беспилотников. Певец Николай Басков 6 часов находился в самолете в аэропорту «Пулково» и не мог попасть в Москву.