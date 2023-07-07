«Кидался чашками»: потерявший контроль Григорий Лепс чудом не зашиб человека во время работы

Не так давно Татьяна Навка решила попробовать себя в роли интервьюера и представила публике новое шоу «Команда». Первым гостем передачи стал Григорий Лепс. Во время беседы Олимпийская чемпионка в танцах на льду раскрыла неожиданную подробность об артисте.

По словам спортсменки, она работала с Лепсом над постановкой ее ледового шоу «Красавица и чудовище». Роль чудовища озвучивал исполнитель хита «Натали». Однако в процессе записи сказки у Григория не получилось с первого раза идеально справиться со своей задачей. Это привело к тому, что певец вспылил и начал кидать предметы в сторону Татьяны.

«Григорий кидался в меня чашками и в композиторов. Ему совершенно не нравилось, как он пел», — заявила Навка.

К слову, у Лепса оказалось иное видение ситуации. По его мнению, он бросил посуду не в фигуристку, а в микрофон.

Ранее Григорий Лепс заявил, что ушел из шоу «Голос» из-за возраста и недостатка умений. Подробности смотрите в этой статье.

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