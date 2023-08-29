«Сам петь не планирую»: Андрей Губин ищет, кому передать свои песни

Андрей Губин вернулся в Москву и ищет, кому передать свои песни, об этом пишет портал Woman.ru.

По словам певца, он уехал из загородного дома, где жил в последнее время из-за шумных соседей в Москве. Напомним, у Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица), он остро реагирует на громкие звуки.

Теперь же Губин вернулся в свою московскую квартиру. По словам исполнителя, его соседи стали гораздо тише.

«Я в Москве, вернулся. Соседи потише стали, но все равно есть свои нюансы. Осенью никуда не планирую уезжать, хочу побыть в России», — заявил певец.

Сейчас Губин занят тем, что пишет новые песни. Правда, исполнять их он не планирует. Говорит, что раздумывает над тем, кому их можно передать.

«Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю может кому-то передать песни, у меня много их уже. Сам петь не планирую, да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно», — объяснил музыкант.

Напомним, Андрей Губин был одним из самых популярных певцов России в 90-х и нулевых. Музыкант покорил публику не только внешностью, но и хитами вроде «Девушки как звезды» и «Зима-холода».

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