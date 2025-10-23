«Сам отказался от нас с мамой»: у умершего в нищете брата Геннадия Хазанова объявилась внебрачная дочь

У умершего брата актера Геннадия Хазанова объявилась внебрачная дочь. По данным ИА Регнум именно ей достанется квартира Юрия Лукачера. Сейчас юристы девушки подготавливают документы, чтобы она могла вступить в наследство.

Россиянка, называющая себя дочерью Лукачера, рассказала, что за несколько лет до его смерти сделала ДНК-тест, который показал, что они действительно родственники. После этого девушка даже изменила отчество на «Юрьевна». По словам наследницы, ее мама была в законном браке с братом Хазанова, но о беременности узнала уже после развода. Женщина была так обижена, что не стала вписывать в свидетельство о рождении дочки ее биологического отца.

«Только в 2010 правда вскрылась. Однажды мне позвонил Юрий Викторович и попросил встретиться, сказал, что есть серьезный разговор. Он сказал, что мама больше 20 лет запрещала ему рассказывать правду, но больше он молчать не может и признался, что я его дочь», - рассказала девушка.

Дочь Юрия отметила, что долгое время общалась с отцом и навещала его, но в 2020 году у него произошло «помутнение рассудка».

«Он закрылся в себе, стал прогонять меня, говорить, что я плохая, проявлял агрессию. После этого наше общение сошло на нет, но он сам отказался от нас с мамой», - пояснила собеседница СМИ.

В последние годы жизни Лукачера дочь с ним не общалась. Однако, узнав о смерти отца, именно она занялась организацией похорон.

Ранее появилась информация, что Геннадий Хазанов не помог умиравшему в нищете брату.