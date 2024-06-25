«Сам обалдеваю!»: Леонид Каневский раскрыл секрет популярности программы «Следствие вели»

Ведущий программы «Следствие вели» Леонид Каневский не знал о том, что стал героем многочисленных мемов в интернете. По словам артиста, шутки с его изображением несколько лет назад показала ему дочь.

«Во-первых, приятно, что ни одного бестактного слова. Только ироничные фразы. Люди относятся уважительно. Это самое главное», — сказал телеведущий в интервью YouTube-каналу Fametime NV.

Каневский также признался, что популярность «Следствия вели…» среди молодежи стала для него неожиданностью. Он предположил, что успех программы в актуальности тем, которые интересны всем поколениям зрителей. Кроме того, телеведущий всегда лично редактирует сценарий каждой серии, убирает фразы, которые ему «кажутся глуповатыми».

«Сам обалдеваю! В чем секрет? Я думаю, успех нашей программы … в том, что мы попали в точку, в то, что волнует, интересует людей. Наша жизнь: вчера, сегодня, завтра. Даже моей внучке это жутко интересно», - сказал телеведущий.

Ранее телекритик Александр Горбунов оценил вклад Леонида Каневского в программу «Следствие вели». По его мнению, передача добилось внушительных успехов из-за того, что она постоянно держит зрителя в напряжении.