Сам дрова купил, нарубил и сам печь растопил: Лолита сравнила себя с «бабкой без дедки»

Исполнительница Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке перестала получать рабочие предложения и стала больше времени проводить дома. Певица сравнила себя с бабкой, которой приходится топить печь без помощи дедки, передает Ctnews.ru.

После скандала Лолита пыталась извиниться и оправдаться, записывая ролики в Сети. Однако ее видео не достигли желаемого результата. Сейчас знаменитость делится с подписчиками только деталями своего быта.

На одной из последних записей звезда рассказала, что самостоятельно может набрать дров и растопить печь в собственном доме. При этом Милявская сравнила себя с одинокой «бабкой без дедки». Но певица не видит в этом ничего плохого. По всей видимости, она уже привыкла справляться со всем сама, полагаясь только на собственные силы.

Ранее оставшаяся без работы певица озвучила размер своей пенсии. Оказалось, что она получает 24 тысячи рублей.