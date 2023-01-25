«Сам делаю выбор и приглашаю дам и мужчин»: Киркоров раскрыл, у кого есть доступ к его телу

Личная жизнь Филиппа Киркорова скрыта за дверью с семью замками. Никто не знает, что на самом деле происходит в постели у звезды эстрады. Однако слухи ходят постоянно. Певец решил расставить все точки на «i» и раскрыть, кто же на самом деле имеет доступ к его телу.

По словам Филиппа, добиться его внимания очень непросто. И если раньше назойливые поклонники могли приставать к нему с различного рода неприличными предложениями, то сейчас такого практически не происходит. Киркоров заверил, что они понимают – он может ответить весьма агрессивно.

«Мне боятся делать подобные предложения, потому что я же сразу в репу даю», - уверен исполнитель.

Артист подчеркнул, что сам выбирает себе спутников и для деловых, и для личных встреч. Без его желания ничего не происходит.

«Я сам делаю выбор и приглашаю дам и мужчин на ужин. Неважно: деловой это ужин или личный. Главное, чтобы было мое желание. А другая сторона уже решает, принять мое предложение или отказать», - поделился Филипп Киркоров.

Слухи о себе певца, по его признанию, уже давно не задевают. Он знает, что о нем любят судачить, но ему абсолютно все равно. Филипп признался, что за свою карьеру слышал про себя множество неприятных вещей, но за все это время понял, что в основном о нем говорят гадости те, кому заняться нечем.

Также, возвращаясь к непристойным предложениям, Киркоров отметил, что ему уже давно не 18 лет, чтобы получать их. В свои 55 лет артист и сам не занимается подобным, да и люди из его окружения тоже.

Ранее стали известны подробности разбирательства Филиппа с налоговой. Напомним, что он попытался разделить свои огромные апартаменты в центре Москвы на две части, чтобы снизить сумму выплат за них.