«Сам бы я не решился. Пока восстанавливаюсь»: Сергей Соседов перенес серьезную операцию

Сергей Соседов признался, что перенес серьезную операцию. В беседе с Ura.ru музыкальный критик раскрыл, что хирургическое вмешательство длилось более 13 часов.

«Две недели назад мне сделали операцию в Москве. Я пока восстанавливаюсь после нее. Я сделал себе пересадку волос. Процедура длилась долго: мы начали в 11 часов утра, а закончили только в половине первого ночи», — рассказал Сергей Соседов.

Длительность хирургического вмешательства была обусловлена тем, что у журналиста была большая площадь для пересадки: «Мне было пересажано 5450 графтов. Графт — это кустик, луковица, в которой может быть один или два волоса». Из-за количества пересаженных волос стоимость процедуры составила 200 тыс. рублей, но Сергею Соседову сделали большую скидку.

По словам знаменитости, во время операции он не испытывал болезненных ощущений благодаря анестезии. Однако после процедуры внешний вид его головы был не совсем эстетичным — пересаженные волосы кровили.

«Такое ощущение, что голова словно раненная была. <…> Кровило, я обрабатывал раны специальными средствами. Спал на валике. Слава Богу, процесс заживления у меня идет хорошо», — поделился критик.

Несмотря ни на что, Сергей Соседов остался доволен работой врачей. Он признался: к такому шагу его подтолкнул приятель: «Сам бы я не решился. Но теперь нисколько не жалею, что обратился в клинику».

Всем, кто решится на подобную процедуру, журналист посоветовал: «На пересадку надо идти тогда, когда своих волос совсем мало остается. Если они только начали выпадать, то спешить не надо».

Ранее Сергей Соседов признался, что ушел из проекта «Фактор BY» из-за проблем со здоровьем.