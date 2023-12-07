Оксана Самойлова оказалась замешана в мошенничестве

Оксана Самойлова пожаловалась на мошенников, которые копируют ее голос, об этом сообщает The Voice.

Блогерша пожаловалась в соцсетях на мошенников, которые продают некие курсы в Telegram-канале. Аферисты подделывают голос Самойловой и якобы общаются от ее имени. При этом в группе, где орудуют мошенники, состоит 200 тысяч человек.

Блогерша призналась, что не знает, как бороться с аферистами — они генерируют с помощью нейросети изображение и голос Самойловой, которая якобы приглашает заплатить за закрытый курс.

«Я никогда такого не видела, никогда с таким не сталкивалась. Я много раз видела всяких мошенников с разными схемами, но этот уровень мошенничества меня реально поразил. И я не понимаю, как с этим бороться!» — заявила она.

Интересно, что жертвой мошенников стала и Ольга Бузова, которая якобы оставила положительный отзыв о курсе Самойловой. Конечно, ни о каком курсе певица не знает.

Ранее мы писали о том, что аферисты придумали новую схему обмана от имени актёра Павла Деревянко.