Паулина Андреева вывезла вещи из дома Федора Бондарчука в деревне Раздоры

Актриса Паулина Андреева, вероятно, вывезла вещи из дома мужа Федора Бондарчука. Особняк режиссера расположен в деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

Как пишет Kp.ru, двухэтажный дом находится на участке площадью 30 соток. Там же была дача Сергея Бондарчука, и Федор купил землю рядом, построил свой дом.

«Вероятно, что Паулина тоже вывезла свои вещи из дома "бывшего". Ведь по рассказам светских сплетников она с сыном живет и в московской квартире семьи, и в питерской», - говорится в публикации издания.

Отмечается, что за год до создания семьи Бондарчук приобрел квартиру в центре Москвы. Недвижимость стала семейным гнездышком пары. Также известно, что брачного договора у Паулины и Федора не было.

Издание пишет, что дочь Бондарчука от первого брака также живет в подмосковном доме отца. За 25-летней Варварой требуется уход из-за проблем со здоровьем.

33-летний сын Сергей обеспечен жильем. Первая жена Федора Светлана получила после развода квартиру в центре столицы и денежные отчисления после выхода каждого нового проекта бывшего мужа.

Ранее Паулина Андреева сообщила о разводе с Бондарчуком.