Салон красоты и спортивный зал: Елена Блиновская может похвастаться неплохими условиями содержания в СИЗО

Королеву марафонов Елену Блиновскую перевели из карантинной камеры в обычную. Теперь у нее появилась возможность пользоваться теми услугами, которые представлены на территории СИЗО «Печатники».

Например, этот изолятор может похвастаться салоном красоты или спортзалом, заявила член ОНК Москвы Мария Ботова в беседе с ТАСС. Правозащитница посетила блогера по месту пребывания.

По словам Ботовой, арестантам могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Также за отдельную плату можно сходить в спортзал и потренироваться.

Ранее стало известно, с кем королева марафонов оказалась в одной камере СИЗО. По данным информированного источника, Блиновскую посадили с учеными — кандидатом и доктором наук.