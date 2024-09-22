«Сакральный момент»: Мария Погребняк заявила, что не будет кормить сына грудью в общественных местах

Мария Погребняк отказывается от кормления грудью в общественных местах.

Недавно бывшая жена футболиста в четвертый раз стала матерью. У нее родился сын, которого они вместе с супругом назвали Владимиром. Теперь Мария регулярно показывает в своем блоге то, как протекает ее жизнь с новорожденным ребенком, и поднимает серьезные вопросы на тему материнства.

В этот раз Погребняк решила затронуть проблему, связанную с грудным кормлением. Блогерша поделилась, что эта тема вызывает у нее неопределенные эмоции. Она уважает выбор каждой женщины и не осуждает никого, кто может спокойно покормить малыша в общественном месте. Однако для самой Марии этот процесс является интимным, поэтому она предпочитает оставаться с ребенком наедине.

«Это особый, сакральный момент, который я считаю интимным и личным. В это время я и мой малыш настолько близки, что кажется, весь мир перестает существовать, поэтому для меня кормление грудью в общественных местах недопустимо», — поделилась мыслями блогерша у себя в Telegram-канал «Mariapoga_».

Кроме того, Погребняк подчеркнула, что если ребенка срочно нужно покормить вне дома, то лучше всего найти какое-нибудь приватное место, так как не всем людям понравится смотреть на оголенную грудь.

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