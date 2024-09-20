Мария Погребняк рассказала, на каких девушках разрешит жениться сыновьям

Блогер Мария Погребняк рассказала, планирует ли участвовать в выборе невест для своих сыновей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась знаменитость, она на намерена вмешиваться в личную жизнь наследников. Она отметила, что для нее в приоритете находится счастье сыновей.

«Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы, а вмешиваться в их семейную жизнь я не планирую», — написала Погребняк.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк стала матерью в четвертый раз. У нее родился еще один сын. Отцом мальчика является новый супруг блогера – предприниматель Игорь Головинский. С ним она вступила в отношения после того, как рассталась с футболистом Павлом Погребняком.

Роман с бизнесменом у Погребняк развивался стремительно. Через несколько месяцев после начала отношений мужчина сделал Марии предложение руки и сердца, после чего она сообщила, что беременна. Одной из первых новости узнала подруга блогерши телеведущая Ольга Бузова. Она же и стала крестной мальчика.

Ранее стало известно, что Мария Погребняк официально сменила фамилию.