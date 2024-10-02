«Хочется плакать»: Валерия Ланская рассказала о борьбе с сахарным диабетом

Во время беременности у Валерии Ланской выявили сахарный диабет первого типа. О своей неизлечимой болезни актриса нашла силы рассказать только в прошлом году. Звезда поделилась, как она справляется с недугом.

37-летняя звезда фильма «Тариф „Новогодний“» носит с собой специальный шприц, чтобы следить за уровнем инсулина. Долгое время Ланская боялась рассказать о заболевании — врачи предупреждали ее, что работодатели опасаются людей с сахарным диабетом из-за высокой ответственности. Ведь в любой момент человеку может стать плохо, призналась актриса.

Валерия пробовала все способы для борьбы с недугом. Она даже обращалась за помощью к индийскому лекарю, но его методы лечения не помогли. Сейчас артистка доверяет только врачам и строго соблюдает предписанные ограничения.

«Если ты владеешь самодисциплиной и хочешь жить, то будешь держать эти сахара без особых проблем. Да, это напряг. Да, это не так легко по первости. Иногда накрывает, когда сахар падает, и хочется плакать», — рассказала Ланская на YouTube-канале «PRO Жизнь».

Актриса считает, что нельзя сдаваться и падать духом. Своим примером она хочет показать другим людям с сахарным диабетом, что болезнь не повод отказываться от работы, беременности и уходить в себя. Как пояснила Ланская, со временем она перестала скрывать болезнь: звезда назвала бредом призыв врачей не говорить о недуге.

Напомним, в 2022 году Валерия рассталась с режиссером Станиславом Ивановым после семи лет брака. Актриса призналась, что у нее есть страх остаться одной.