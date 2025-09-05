Сайт матери Тарасовой Раппопорт превратился в магазин по продаже наркотиков*

Пользователи Сети обнаружили наркомагазин* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) на официальном сайте матери Аглаи Тарасовой, актрисы Ксении Раппопорт. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным издания, ресурс, принадлежавший уехавшей из России артистке, превратился в онлайн-магазин для продажи запрещенных веществ*. Выяснилось, что злоумышленники захватили сайт Ксении после окончания срока регистрации домена, который она не успела вовремя удалить. Наркотики* реализуют под видом «пахучей травы».

В России доступ к ресурс заблокировал Роскомнадзор, но на него можно зайти за пределами страны.

Напомним, 5 сентября дочь Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в Домодедово. В вейпе актрисы обнаружили наркотики*. Адвокат Сергей Жорин рассказал в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти», что звезде не удастся избежать ответственности.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность