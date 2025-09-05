Адвокат Жорин раскрыл, какое наказание грозит задержанной с наркотиками* Аглае Тарасовой

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту с вейпом, внутри которого были наркотики* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Адвокат Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», какое наказание может грозить звезде «Беспринципных».

За контрабанду наркотиков* в малых количествах, согласно российскому законодательству, грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, объяснил юрист. В значительных количествах — от пяти до 10 лет. К тому же, по словам Жорина, ей могут инкриминировать хранение (ст. 228 УК РФ), но обычно правоохранители остаются на контрабанде, как на более тяжкой статье.

Адвокат уточнил, что защита Тарасовой может настаивать на ее незнании содержимого жидкости, но в России такой аргумент работает слабо.

«Формально, линия защиты может строиться на том, что она не знала о содержимом жидкости, или что это „легальный“ в Израиле вейп, и она не предполагала, что он запрещён в России. Но в российской практике „не знала“ работает плохо. Суды исходят из того, что при пересечении границы человек обязан проверять, что он везёт. Смягчить наказание это может, но полностью снять ответственность почти нереально», — отметил Жорин.

По данным Telegram-канала Mash, у актрисы обнаружили 0,4 г запрещенного вещества. Как пояснил юрист, объем не дотягивает до «значительного» размера, который начинается с 0,5 г.

«И вот тут нюанс: в отличие от ст. 228 УК РФ, где размер критически влияет на квалификацию, для контрабанды "уголовка" наступает за любой объём. Даже за грамм, даже за каплю», — заключил Сергей.

Напомним, знаменитость задержали после возвращения из Израиля в аэропорту Домодедово.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность