Сайт Киркорова заблокировали: на нем красуется удивленный кот

Сайт певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован вечером 27 декабря. На главной странице ресурса красуется удивленный кот, а также сообщение с просьбой зайти позднее.

Контент сайта недоступен. На главной странице говорится, что «Сайт заблокирован», появляется «ошибка 4030».

Причина блокировки неизвестна. Она направлена по электронной почте владельцу аккаунта.

Примечательно, что блокировка произошла после участия исполнителя в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После нее изображение Киркорова убрали с афиши фильма, который запланировали к показу на ТНТ 31 декабря. В отношении Ивлеевой подали исковые заявления в суд. С нее потребовали взыскать 1 млрд рублей. Концерты ряда артистов, участвовавших в вечеринке, отменили.