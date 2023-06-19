Садовник Пугачевой рассказал о новом владельце замка в деревне Грязь

Накануне стало известно, что подмосковный особняк Пугачевой и Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ) продали, несмотря на арест из-за налоговой задолженности. Теперь выяснилось, что у дома новый хозяин.

Об этом стало известно в эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Вокруг замка Примадонны в деревне Грязь ходит множество слухов. История про нового владельца тоже неоднозначна.

Соседи Пугачевой утверждают, что когда хоронили модельера Валентина Юдашкина, Алла Борисовна останавливалась дома, это было понятно по большому количеству приехавших машин. При этом сама певица практически не выходила на улицу.

После отъезда звезды возле замка осталось несколько припаркованных машин, а по ночам в окнах зажигался свет.

«Его купили якобы. А так, ничего не знаем, что тут происходит», «Ничего не видела, мне все равно», «Нам какая разница, живут или не живут?» — говорят местные жители.

Активистка Элина Мазур узнала, что в деревне Грязь есть мужчина, который уже 10 лет боролся с незаконно построенным особняком. По этому поводу недавно туда приезжали органы с проверкой, но провести осмотр не удалось из-за отсутствия хозяев.

Мазур также выяснила, что одна из припаркованных машин возле дома принадлежит Ивану Зарочинцеву — садовнику Примадонны. В беседе по телефону он заявил следующее:

«Дом продан, а люди продолжают работать. Ну, естественно, они продолжают работать на нового хозяина».

Имя нового владельца пока не выяснено.

Напомним, в начале 2022 года семья Пугачевой переехала из России в Израиль. Уже второй год Алла Борисовна и Максим Галкин* живут в Тель-Авиве. Комик продолжает проводить гастроли, а Пугачева все чаще стала появляться на светских мероприятиях.

Ранее мы писали, как Алла Пугачева обустроилась в Израиле.

*признан иноагентом на территории РФ