Пугачева сменила отдельный вагон поезда на стандартное VIP-купе с другими пассажирами

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода пребывания за границей. До столицы она добиралась через Псковскую область. Примадонна воспользовалась железнодорожным транспортом. Однако на этот раз вместо отдельного вагона исполнительница ехала в стандартном VIP-купе с другими пассажирами, передает Life.ru.

Билет на такого рода трансфер стоит около 30 тысяч рублей. VIP-купе находится в 12-местном вагоне класса люкс. В нем есть своя душевая, полутороспальная кровать и персональный туалет. При этом выкупить вагон целиком у Примадонны бы не получилось, так как каждому пассажиру предусмотрено лишь одно купе.

Прежде Пугачева в своих путешествиях по железной дороге использовала отдельный вагон. В нем были кухня, личное купе, душевая, купе для охраны и другие элементы дорожной роскоши. В какую сумму обходилось Примадонне такое удовольствие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что стала известна реальная причина краткосрочного возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Оказалось, что певице необходимо решить вопросы, связанные с замком в деревне Грязь, и посетить врачей.