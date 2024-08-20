Садальский рассказал о заработках Конкина и Высоцкого на съемках «Места встречи». Об этом сообщает aif.ru.

Стас Садальский сыграл в фильме «Место встречи изменить нельзя» вора-карманника Костю Сапрыкина. По воспоминаниям актера, Владимир Конкин, который в картине исполнил роль Шарапова, получал гонорар на порядок больше Владимира Высоцкого.

«Играя Шарапова, он получал за съемочный день больше Высоцкого, поскольку уже был мировой знаменитостью, имел звание заслуженного и десятки наград на кинофестивалях. В те годы фильм „Как закалялась сталь“ был куплен практически всеми странами мира и Павку Корчагина в исполнении Конкина знал весь земной шар», — объяснил он.

Садальский заявил, что Конкина знали и в ГДР, куда он приезжал раздавать автографы.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский рассказал о списке актеров, запрещенных для главных ролей в СССР.