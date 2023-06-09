Послание с того света: известно, что ждет 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву после отъезда из РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Многие россияне раскритиковали ее за это: им непонятно, как певица, построившая головокружительную карьеру в России, смогла забыть про народную любовь. Вот почему публика сочла поступок исполнительницы хита «Арлекино» за предательство. Как сообщает издание StarHit, после всего произошедшего Пугачева получила послание с того света.

Не так давно не стало целительницы Джуны. Однако уже много лет она общается с ясновидящей Джулией Лу в загробном мире. На днях последовательница Джуны вновь посетила кладбище и передала публике ее обращение к Алле Борисовне. Ушедшая из жизни целительница предрекла артистке страшную судьбу и заявила, что ее эпоха давно закончилась.

«Умирать будешь в одиночестве со страшными муками. Ты предала тех, кто тебя сделал. Помни мои слова», — обратилась Джуна к Пугачевой.

Напомним, певица и целительница никогда не были друзьями. Много лет назад между ними завязалась драка, в ходе которой Джуна схватила хрустальную пепельницу и нанесла знаменитости несколько ударов по голове.

Ранее мы писали о том, что 74-летнюю Аллу Пугачеву осудили за поведение на похоронах Юдашкина. Подробности смотрите здесь.