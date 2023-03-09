Садальский показал изменившуюся звезду «Гусарской баллады» Голубкину: актрисе исполнилось 83 года

Сегодня, 9 марта, звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина отмечает свое 83-летние. После главной роли в культовой комедии актриса сыграла еще во многих известных картинах, вот только с возрастом она ушла с экрана. В последнее время так и вовсе об артистке практически ничего не слышно, но в честь праздника поклонники смогли увидеть, что с ней стало, благодаря Станиславу Садальскому.

Актер решил обратиться к Голубкиной в ее день рождения и показать несколько новых и архивных фото. Конечно, в 83 года Лариса Ивановна уже мало напоминает ту, что знала вся страна, но Садальский отметил, что она все равно осталась красавицей. Артисты поддерживают хорошие отношения, и Станислав часто бывает у коллеги дома, поэтому ему нашлось, что сказать в ее праздник.

«Лариса Ивановна... А вот не поворачивается язык называть те.. Вас по отчеству... Вы - Лариса, Ларочка - такая же красавица, как много лет назад! Прекрасная актриса, прекрасная женщина! Вместе гусарили когда-то - в кино у Рязанова))) Но я Вас люблю не только за это... Как бережно Вы храните верность и память! Верность Вашему Андрюше, нашему любимому Андрею Миронову!» - обратился Станислав Садальский к Ларисе Голубкиной в личном Телеграм-канале.