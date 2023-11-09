Садальский обратился к Пахмутовой в день рождения и процитировал Лихачева

Актер Станислав Садальский обратился к композитору Александре Пахмутовой в день ее рождения на своей странице в соцсетях. 9 ноября знаменитости исполнилось 94 года. Свое поздравление Садальский начал с цитаты литературоведа Дмитрия Лихачева.

«Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение молчать, - сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Конечно. Особенно, когда за тебя говорят твои песни. Вернее, поют. Вот удивительная Аля Пахмутова», - начал Садальский.

Актер назвал композитора «гением» и отметил скромность Пахмутовой, которая присуща «великим людям». Он напомнил, что композитор «владеет всеми мыслимыми и немыслимыми званиями, наградами, титулами», ее именем названа малая планета.

«Иногда кажется, что она и правда частица Солнечной системы, столько поколений выросло в теплоте ее мелодий и песен… С днем рождения, Аля», - обратился к Пахмутовой Садальский.

Его поздравление оценили подписчики – они согласились с каждым словом актера в адрес Пахмутовой.

Ранее Садальский высказался о последнем приезде певицы Аллы Пугачевой в Россию цитатой оперного исполнителя Федора Шаляпина.