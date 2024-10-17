Сабина Пантус рассказала о сработавшей химиотерапии, а на следующий день оказалась в больнице

Ведущая и эксперт шоу «На самом деле» Сабина Пантус рассказала о сработавшей химиотерапии, а на следующий день оказалась вынуждена отменить поездку и лечь в больницу. 17 октября она заявила, что «открывает новый раунд» лечения рака.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Сабина прошла два курса химиотерапии. Она сообщила: «Химия сработала! Новых очагов нет».

По словам ведущей, старые очаги не видны на КТ и имеют минимальные размеры. Однако Пантус понимала – это «не финал сражения». При этом эксперт считала, что «все идет так, как надо».

Уже на следующий день она должна была лететь в Новороссийск. Поездку пришлось отменить и срочно лечь в больницу.

«Пока у меня все хорошо, я госпитализирована и продолжаю лечение», - рассказала она и пообещала поделиться деталями позже.

Певица Анна Калашникова рассказывала, что у Пантус выявили третью стадию рака. О недуге она узнала в августе. Из-за лечения ведущая лишилась волос.