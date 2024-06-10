С золотой фурнитурой: Нюша купила резиновые тапки за 70 тысяч рублей

Исполнительница Нюша похвасталась перед подписчиками в одной из социальных сетей дорогостоящими покупками к пляжному сезону. Певица приобрела аксессуары и обувь бренда Jacquemus.

Сначала Нюша показала леопардовую сумку Le Bisou Perle, которая выполнена из натуральной кожи. Стоимость такого аксессуара составляет в одном из российских бутиков порядка 97 тысяч рублей.

Затем певица продемонстрировала фанатам резиновые тапки с золотой фурнитурой. Цена на них составляет порядка 70 тысяч рублей.

Ранее мама Нюши рассказала, как у дочери не было денег на старте карьеры. Женщине пришлось продать квартиру, чтобы начинающая певица смогла позволить себя снять клип. Также мама звезды вспомнила, как помогла дочери похудеть и подготовиться к концерту. По ее словам, артистка отдает всю себя на выступлениях.