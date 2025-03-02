«С женщиной все в порядке»: сбивший воспитательницу Буйнов раскрыл состояние пострадавшей

Александр Буйнов вышел в свет после ДТП с 61-летней женщиной. Певец отметил, что находится на связи с сыном пострадавшей, а с пенсионеркой на данный момент все в порядке.

Артист общается с сыном женщины, несмотря на различные слухи в СМИ.

«Все нормально, если бы было ненормально, я бы не был сегодня здесь. С женщиной все в порядке», — приводит слова 74-летнего исполнителя NEWS.ru.

Александр не пояснил, почему женщину не переводят в Москву. Однако артист уверен: все закончится благополучно. Буйнов выразил уверенность, что пойдет с пенсионеркой на его концерт в Кремле 6 апреля.

Певец признался, что физически чувствует себя нормально после произошедшего, но все же испытал сильный стресс. Звезде стало легче, когда он пообщался с сыном женщины, который оказался адекватным человеком, заключил Буйнов.

Напомним, вечером 26 февраля Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. По словам пострадавшей, певец хотел покинуть место ДТП и прятался от нее в машине, так как боялся, что его узнают. Она подчеркнула, что водитель даже не подошел посмотреть, в порядке ли сбитый им пешеход. Пенсионерку госпитализировали с травмой ноги.

Позже женщина сообщала, что якобы Буйнов ей не хотел помочь после аварии. Сам артист опроверг ее слова.