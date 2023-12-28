44-летняя Виктория Боня назвала себя актрисой и рассказала, откуда у нее деньги

Блогер Виктория Боня удивилась, что поклонники мало знают о ее заслугах и значении на международном уровне. Больше всего 44-летнюю звезду расстраивают вопросы о том, откуда у нее деньги на пластические операции, одежду люксовых брендов и украшения, поэтому она честно рассказала, чем зарабатывает на жизнь.

Прежде всего Виктория напомнила, что неоднократно украшала своим присутствием красные дорожки кинофестиваля в Каннах, а также становилась героиней обложек иностранных журналов.

«Я снималась в англоязычных фильмах. То есть люди не хотят меня воспринимать через сериалы, фильмы. Я снималась в «Универе», «Восемь первых свиданий», Zолушке… Я не везде играю в главных ролях, это эпизоды. Но тем не менее!» - заявила Боня в YouTube-шоу Сергея Косенко.

Виктория также отметила, что ее анкета есть в IMDb — крупнейшей базе данных о кинематографе. И может смело называть себя актрисой, несмотря на отсутствие образования.

«У меня за плечами десять ролей. Я снималась в клипах. Это тоже как актерская работа считается. У Билана там и того-того…», — похвасталась блогерша.

Она также напомнила, что является владелицей бренда кепок и косметики, зарабатывает на рекламных интеграциях.

«Сколько стоит реклама? Сейчас уже очень дорого, потому что появилось много запросов. Я стала мегапопулярной из-за пластической операции. И я беру допустим 2 миллиона за одну рекламу в сторис. Если бренд одежды, могу сделать за миллион-полтора», - сказала Виктория, с гордостью добавив, что отбила полностью свою операцию, за которую заплатила более 19 миллионов рублей.

Кроме того, Боня занимается продвижением онлайн-ретритов, участие в которых стоит от 40 тысяч рублей, и лично делает разбор своим последователям.

Ранее мы писали, что 44-летняя Виктория Боня решилась на повторную пластику, чтобы «дотянуть» глаз.