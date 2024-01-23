«Хочет быть все время номер один»: Шаляпин рассказал, почему Пугачева не пускала его в «Фабрику звезд»

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему артистка Алла Пугачева не хотела, чтобы он появлялся в телевизионном шоу «Фабрика звезд». По его словам, она сказала, что не хочет «заниматься лизоблюдством».

Вокалист стал известен после популярного в 2000-е года проекта, в котором из начинающих исполнителей делали знаменитостей. Сейчас многие «фабриканты» вспоминают то время, когда только появились в программе. Кому-то везло сразу, но некоторым приходилось несколько раз пытаться пробиться на сцену. Таким был и Прохор. Он попал в шоу только со второго раза. Причем, как он рассказал, не пустила его в пятый сезон именно Примадонна, которая заменила Виктора Дробыша.

«Она действительно подошла и сказала: «Я не буду заниматься этим… лизоблюдством с фамилиями». До сих пор не понимаю это слово», - поделился Шаляпин в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

По мнению артиста, помешала ему громкая фамилия. Пугачева, узнав о ярком участнике, не захотела, как он считает, делить с ним внимание зрителей. Ведь она всегда хотела быть номером один. При этом Прохор думает, что звезда Примадонны уже погасла. А вот Шаляпин – это на века.

«Пугачева уже все. Она себя дискредитировала», - высказался Шаляпин.

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