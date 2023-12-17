«Ой, что я! Выскочило»: Лариса Гузеева намекнула, что видела Гарика Харламова голым

Юморист Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева снялись в комедии «Теща». По сюжету их персонажи обмениваются телами. При этом бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!», как оказалось, видела своего коллегу обнаженным. Она намекнула на это в шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео».

Говоря о съемках в фильме, у Гузеевой спросили, не заблудилась ли она в теле комика. На это телеведущая заявила, что ее фигура похожа на телосложение Гарика.

«Ножки, как у козы рожки, узкие бедра и все остальное. Кузнец Вакула», — рассказала актриса.

Затем в студии решили поспорить на тему, действительно ли Харламов имеет фигуру персонажа из произведения Николая Гоголя. На это Гузеева намекнула, что лично видела Гарика обнаженным.

«Ох, вы мне не говорите! Я что, его голым не видела? Ой, что я! Выскочило», — сказала Гузеева.

Ранее Гузеева высмеяла выступление Сергея Соседова на шоу «Суперстар!». Она заявила, что «теперь видела все».