С Юлии Высоцкой требуют деньги за использование чужих фото еды

Телеведущую Юлию Высоцкую обязали выплатить 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды на кулинарном портале. Один из фотографов увидел два своих снимка на сайте актрисы.

Фотограф считает, что у него без разрешения взяли его интеллектуальную собственность. Он обратился к фирме и потребовал заплатить ему, либо удалить фото. Однако никакой реакции со стороны 50-летней знаменитости не последовало.

Представители потерпевшего обратились в Арбитражный суд Москвы, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Телеведущая нередко становится предметом мемов, благодаря своим кулинарным шоу из-за неудачных блюд.

Ранее Юлия Высоцкая ответила на хейт со стороны подписчиков. 50-летняя знаменитость накануне опубликовала в соцсетях снимок без фотошопа. Однако в комментариях под записью она столкнулась с критикой внешности. Недовольные подписчики обратили внимание на складки и морщины в области колен, локтей и поясницы.