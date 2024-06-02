С вырезом в виде сердца: Ксения Собчак в новом образе поделилась результатами похудения

Телеведущая Ксения Собчак провела 15-ю премию «Рекорды Рынка Недвижимости» в Москве. Журналистка появилась на мероприятии в элегантном наряде и продемонстрировала результаты похудения. В личном блоге знаменитость поделилась кадрами с премии.

Для выхода в свет Ксения Собчак выбрала украшенный стразами комбинезон, а также белый жакет со смелым вырезом на спине в виде сердца и балетки. Дополнили образ телеведущей серьги и золотой браслет. Знаменитости сделали эффектную укладку.

На днях Ксения Собчак сообщила, что похудела, и опубликовала в соцсети видео в облегающем наряде.

«Ну чисто чтоб поняли, что не фейстюн, а реально похудела», — подписала тогда публикацию журналистка.

Пользователи Сети оценили преображение знаменитости.

«Хороша», «Шикарная женщина», «Круто похудели», «У вас красивая фигура», «Вы всегда прекрасно выглядите», — писали в комментариях.

Ксения Собчак интересуется высокой модой и любит заниматься составлением образов. Так, телеведущая ежедневно публикует в своем Telegram-канале сочетания вещей под специальной рубрикой «Мои луки не для скуки».

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак показала образ с винтажной сумкой Hermes за 6 млн рублей.