Гораздо младше Петросяна: Татьяна Брухунова впервые показала тещу артиста
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна редко появляется на публике, но активно ведет соцсети. 34-летняя Татьяна Брухунова на днях показала фотографии с отдыха на теплоходе. Она отправилась в круиз без мужа и маленького сына Вагана, но взяла с собой маму. Поклонники удивились, что родительница девушки выглядит намного моложе ее мужа. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Татьяна впервые показала маму публике. Она опубликовала кадр, на котором женщина позировала в профиль, стоящая на палубе судна. Она мечтательно любовалась на пейзаж.
Подписчики Брухуновой отметили, что мать супруги юмориста не отличается стройной фигурой, но прекрасно выглядит. Многие написали, что она явно моложе 77-летнего зятя.
Жена Петросяна не называет имени матери и не рассказывает о ее жизни. Из биографии Татьяны известно только то, что она родилась и выросла в Туле. У нее полная семья. После получения среднего образования девушка уехала в Москву, где училась в Государственном университете культуры и искусств на менеджера. С Евгением Вагановичем она познакомилась, когда устроилась к нему помощницей.
Ранее мы писали о том, как юморист Евгений Петросян отдал трехлетнего сына в школу.