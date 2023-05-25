Гораздо младше Петросяна: Татьяна Брухунова впервые показала тещу артиста

Подписчики Брухуновой отметили, что мать супруги юмориста не отличается стройной фигурой, но прекрасно выглядит. Многие написали, что она явно моложе 77-летнего зятя.

Жена Петросяна не называет имени матери и не рассказывает о ее жизни. Из биографии Татьяны известно только то, что она родилась и выросла в Туле. У нее полная семья. После получения среднего образования девушка уехала в Москву, где училась в Государственном университете культуры и искусств на менеджера. С Евгением Вагановичем она познакомилась, когда устроилась к нему помощницей.

Ранее мы писали о том, как юморист Евгений Петросян отдал трехлетнего сына в школу.