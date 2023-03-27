«С восхищением смотрит на Олю»: Анна Бузова рассказала о ревности супруга к старшей сестре
Фото: Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Сестры Бузовы считаются самыми обсуждаемыми персонами в отечественном шоу-бизнесе. Поговаривают, несколько лет назад между ними произошел крупный скандал, поэтому они до сих пор находятся в затруднительных отношениях. Публика привыкла сталкивать Ольгу и Анну лбами. На этот раз фолловеры задали весьма провокационный вопрос сестре телеведущей, чем вновь добавили перчинки в запутанное общение знаменитостей.
По словам подписчиков, супруг Анны всегда «с восхищением смотрит на Олю», вот почему они поинтересовались, не ревнует ли она избранника к популярной родственнице. Ответ девушки не заставил себя ждать.
Бузова заявила: никакой ревности она не испытывает. Кроме того, знаменитость доверяет своему мужчине на «миллион процентов», поэтому ни о каких подозрениях в их отношениях речи быть не может.
«По этой логике я и к маме должна ревновать, так как он комплименты и тосты ей говорил», — резюмировала Анна.
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