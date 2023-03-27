«С восхищением смотрит на Олю»: Анна Бузова рассказала о ревности супруга к старшей сестре

Сестры Бузовы считаются самыми обсуждаемыми персонами в отечественном шоу-бизнесе. Поговаривают, несколько лет назад между ними произошел крупный скандал, поэтому они до сих пор находятся в затруднительных отношениях. Публика привыкла сталкивать Ольгу и Анну лбами. На этот раз фолловеры задали весьма провокационный вопрос сестре телеведущей, чем вновь добавили перчинки в запутанное общение знаменитостей.

По словам подписчиков, супруг Анны всегда «с восхищением смотрит на Олю», вот почему они поинтересовались, не ревнует ли она избранника к популярной родственнице. Ответ девушки не заставил себя ждать.

Бузова заявила: никакой ревности она не испытывает. Кроме того, знаменитость доверяет своему мужчине на «миллион процентов», поэтому ни о каких подозрениях в их отношениях речи быть не может.

«По этой логике я и к маме должна ревновать, так как он комплименты и тосты ей говорил», — резюмировала Анна.

Ранее мы писали о том, что Ольга отказалась от пышной свадьбы и описала мужчину мечты. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Екатерина Климова рассказала об отношениях с Петренко после развода. В СМИ довольно часто появляются новости о том, что экс-супруги никак не могут уладить вопрос об алиментах, однако актриса заявила: «Мы пытаемся слышать друг друга». Полное высказывание Климовой читайте здесь.