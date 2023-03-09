«История для двоих»: Ольга Бузова отказалась от свадьбы со своим избранником

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда интересовала публику. После громкого развода с Дмитрием Тарасовым, который, как поговаривают, состоялся из-за измен футболиста, певица обрела массовую поддержку среди россиян. Оправившись от предательства экс-возлюбленного, Бузова начала отношения с Давой. Пара даже улетела на тропические острова, чтобы сыграть там свадьбу, но и этот роман не был удачным. Теперь общественность постоянно находится в догадках, с каким мужчиной самая популярная девушка страны пытается обрести счастье. В новом интервью для портала Tnzvezdy Ольга приоткрыла небольшую тайну.

Раскрывать персону своего избранника артистка не стала. Вместо этого она перечислила качества, которые непременно должны быть в мужчине ее мечты. «Честность, верность, поддержка, сила, взаимопонимание — вот, что выходит на первый план», — пояснила Бузова.

Кроме того, Ольга призналась: учитывая опыт предыдущих отношений, она больше не собирается устраивать пышную свадьбу. Когда-то у нее уже было подобное торжество, и, к сожалению, оно не стало гарантом семейного счастья.

«Теперь для меня это более личная и интимная история, история для двоих», — резюмировала светская львица.

Ранее мы писали о том, что с Анной Бузовой произошел неприятный инцидент в одной стоматологической клинике. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой стало известно о свадьбе Курбана Омарова. . Ситуацию обострило то, что мужчина сделал предложение руки и сердца своей избраннице в день рождения Ксении Бородиной.