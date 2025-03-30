«С вами готова выпить!»: Ольга Бузова сравнила Бабкину с элитным коньяком

19 марта царице русской песни Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. В честь праздника народная артистка выступила с юбилейным концертом. Впервые на сцене вместе со звездой вышла Ольга Бузова.

Поющая телеведущая преподнесла исполнительнице роскошный подарок — коньяк за 250 тыс. рублей. Бабкиной удается сохранять популярность уже 55 лет. Но звезде постепенно наступают на пятки молодые артисты. Надежда старается не отступать от трендов, поэтому пригласила на свой концерт Ольгу Бузову и SHAMANа.

Исполнительница хита «Мало половин» не смогла прийти на концерт с пустыми руками. Она подарила юбилярше элитный коньяк за 250 тыс. рублей. В своем поздравлении Ольга заявила, что Бабкина ассоциируется у нее с этим напитком.

«В этой стране знают все, что я не пью коньяк, но для меня вы ассоциируетесь именно с этим напитком. Выдержанным, легендарным, стойким и чуть-чуть с перчинкой. С вами готова выпить!», — заявила артистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, интересный подарок Надежде на 75-летие преподнесла Клара Новикова. Она купила для именинницы кольцо с осколками посуды.