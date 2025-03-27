Клара Новикова подарила Надежде Бабкиной медное кольцо с осколками посуды

Юмористка Клара Новикова подарила на 75-летие певице Надежде Бабкиной кольцо из осколков посуды. Артистка пояснила, что необычные украшения в последнее время особенно привлекают ее внимание и действуют как антистресс.

«Говорят, что разбитая посуда — это дурная энергетика. Японцы так не считают. Просто эта посуда обретает другую жизнь. Вот и это кольцо обрело другую жизнь, попав к Наде», — объяснила aif.ru выбор подарка Новикова.

Она также отметила, что дружит с Надеждой Бабкиной более 30 лет. А подаренное медное кольцо изготовили ювелиры из Перми, работающие с осколками антикварной посуды.

Новикова также призналась, что с удовольствием знакомится лично с изготовителями необычной бижутерии и приобретает себе понравившиеся экземпляры.

«Поиск необычных украшений, бижутерии ручной работы в последние годы стал антистрессом. Просто красивая побрякушка мне неинтересна. Я люблю знакомиться с людьми, умеющими делать руками что-то оригинальное», - сказала юмористка.

Ранее Клара Новикова появилась на светском мероприятии в Москве в мешковатом платье от израильского дизайнера. Как она сама пояснила, быть комиком на сцене не означает, что можно выглядеть клоуном в жизни. Поэтому юмористка тщательно подбирает наряды для разных событий.