«С ужасом представляю»: Данила Козловский раскрыл свой главный страх
© Starface.ru
39-летний Данила Козловский признался, что его пугают мысли о смерти. О своих страхах актер рассказал в YouTube-шоу GlumOFF.
Звезда фильма «Легенда 17» боится даже думать о смерти из-за большой любви к жизни, людям и всему, что эта жизнь дает.
«Я настолько люблю жизнь, и настолько люблю все, что происходит, даже несмотря на все, что происходит сейчас, и то, что происходило до, и то, что наверняка будет происходить дальше», – пояснил Данила Козловский.
При этом осознание неизбежности смерти пугает актера еще больше. В этом случае он переживает не столько за свою судьбу, сколько за близких, с которыми не готов расставаться.
«Мне очень сложно сейчас внутренне как-то договориться с тем, что вообще все конечное, и жизнь конечная, и рано или поздно мы уйдем. Поэтому мне очень сложно дается уход близких для меня людей, и я с ужасом представляю, как я буду с этим сталкиваться в жизни», – поделился Козловский.
Кроме того, четыре года назад у Данилы родилась дочь от Ольги Зуевой. После появления ребенка на свет в сознании актера многое изменилось. Козловский стал более сентиментальным человеком и начал публично показывать свою любовь к дочери.
«Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании – ну хорош. Но это реально случается!» – отмечает он.
Ранее мы писали, что вдова Юрия Шатунова поблагодарила поклонников певца в годовщину его смерти.