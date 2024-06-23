«С ужасом представляю»: Данила Козловский раскрыл свой главный страх

39-летний Данила Козловский признался, что его пугают мысли о смерти. О своих страхах актер рассказал в YouTube-шоу GlumOFF.

Звезда фильма «Легенда 17» боится даже думать о смерти из-за большой любви к жизни, людям и всему, что эта жизнь дает.

«Я настолько люблю жизнь, и настолько люблю все, что происходит, даже несмотря на все, что происходит сейчас, и то, что происходило до, и то, что наверняка будет происходить дальше», – пояснил Данила Козловский.

При этом осознание неизбежности смерти пугает актера еще больше. В этом случае он переживает не столько за свою судьбу, сколько за близких, с которыми не готов расставаться.

«Мне очень сложно сейчас внутренне как-то договориться с тем, что вообще все конечное, и жизнь конечная, и рано или поздно мы уйдем. Поэтому мне очень сложно дается уход близких для меня людей, и я с ужасом представляю, как я буду с этим сталкиваться в жизни», – поделился Козловский.

Кроме того, четыре года назад у Данилы родилась дочь от Ольги Зуевой. После появления ребенка на свет в сознании актера многое изменилось. Козловский стал более сентиментальным человеком и начал публично показывать свою любовь к дочери.

«Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании – ну хорош. Но это реально случается!» – отмечает он.

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