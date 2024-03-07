«С ума сошла»: как Пугачева может стать иноагентом по вине Галкина*

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин подготовили обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Бородин убежден, что певица может получить этот статус как жена Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает телеканал «360».

По словам общественников, в законе об иностранных агентах появилась важная поправка.

«Теперь лицо, аффилированное с иностранным агентом, может быть тоже признано иностранным агентом», – подчеркнул Бородин.

По его мнению, Пугачева является аффилированным лицом своего мужа Максима Галкина*. Активисты обратили на это внимание и выступили с просьбой о признании артистки иноагентом.

Глава ФПБК считает, что в последнее время Алла Борисовна часто делает громкие высказывания, шокируя народ.

«Она уже там с ума сошла. То холопами нас назовет, то рабами, и никто никакие санкции в отношении нее не применяет. Постоянно поддерживает своего мужа-иноагента во всех его делах, начинаниях, на всех концертах, мероприятиях, с ним мотается по другим странам», – заявил Бородин.

Он напомнил, что ранее общественники просили изъять замок у мужа певицы в пользу государства. Бородин считает, что в особняке можно было бы организовать детский сад для детей бойцов СВО или детдом, либо продать на торгах, раздав деньги участникам СВО, имеющим проблемы с жильем.

Ранее мы писали о том, что депутат Журавлев призвал лишить Аллу Пугачеву возможности зарабатывать в России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)