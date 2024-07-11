«С ума он сошел»: Раиса Рязанова высказалась об уехавшем из России Смольянинове*

Народная артистка России Раиса Рязанова поделилась мнением об актере Артуре Смольянинове* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который после эмиграции из РФ стал позволять себе множество русофобских высказываний. Об этом пишет aif.ru.

«С ума он сошел. Я даже предположить не могу, что там с мозгом. Как можно смерти желать своей стране, да и вообще кому бы то ни было», — заявила Рязанова.

Знаменитость также не разделила мнение актеров Бориса Галкина и Василия Ливанова, считающих, что отсутствие твердых нравственных устоев патриотизма у Смольянинова* связаны с его взрослением в период перестройки.

«Ну так и что, что он молодой? У нас многие парни погли добровольцами на СВО, при том, что они ровесники со Смольяниновым*. Просто у них есть честь, совесть, патриотизм. А у него нету», — отметила актриса.

Артистка подчеркнула, что никогда не сможет понять звезду «9 роты», желающего зла стране, в которой находятся его дети и мать. Она добавила, что Смольянинов* является «предателем и оборотнем».

Ранее Раиса Рязанова раскрыла размер своей пенсии

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)