«Не проживешь»: Раиса Рязанова высказалась о размере своей пенсии

Народная артистка России Раиса Рязанова рассказала, какого размера у нее пенсия. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась актриса, у нее небольшая пенсия, вследствие чего она вынуждена ездить на фестивали и играть в антрепризах.

«Пенсия у меня меньше 18 тысяч. На пенсию в 18 тысяч, конечно, не проживешь. Поэтому я езжу на фестивали, играю в антрепризах. Самые любимые – «Незамужняя женщина» и «Любовь и голуби». У меня там замечательные партнеры, все народные и заслуженные: Юрка Чернов, Марина Яковлева, Оля Прокофьева», – поделилась Рязанова.

Артистка подчеркнула, что никогда богато не жила. Она также призналась, что иногда из-за безденежья ей приходилось делить на несколько частей одно яблоко и по кусочку выдавать сыну.

Ранее Раиса Рязанова назвала «неблагодарным» поведение критикующего Россию актера Ивара Калныньша.