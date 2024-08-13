Полная неожиданность: новая владелица квартиры Долиной не понимает, как ее имя оказалось в договоре

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной утверждает, что не приобретала недвижимость народной артистки. Женщина не понимает, как ее имя попало в договор.

В договоре о задатке в миллион рублей на элитную квартиру оказались имена семейной пары, которая живет на востоке Москвы. Женщина работает учительницей английского, а ее супруг — в научно-исследовательской компании, которая разрабатывает отечественную операционную систему, сообщает Telegram-канал Mash.

Супруги рассказали, что с ними не связывалась полиция и представители народной артистки. Люди, которые нагрянули утром в ЖК исполнительницы, не похожи на семейную пару. Сейчас они находится в отделе полиции.

Напомним, что артистка стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру и отдала все средства злоумышленникам. Также утром 13 августа в недвижимость пытались проникнуть первые владельцы квартиры.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться квартиры и денег. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».