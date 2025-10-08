«С удовольствием каждый день на нее хожу»: дочь Борисовой нашла работу после ссоры с матерью

Дочь Даны Борисовой нашла новую работу после ссоры с матерью. Полина Аксенова призналась, что стала корреспондентом светской хроники.

Полина пояснила, что пока стажируется в редакции, но девушка уже выезжает на светские мероприятия и берет интервью у звезд.

«Мне очень нравится моя работа. Я с удовольствием каждый день на нее хожу. Пока я стажируюсь, набираюсь опыта. Меня многие звезды узнают и за счет этого мне проще задавать им вопросы», — рассказала Аксенова mk.ru.

Дочь Борисовой считает, что родительница будет гордится ею после того, как узнает о работе. Однако Полина вспомнила один неприятный момент. По словам девушки, телеведущая звонила ее работодателю и просила не брать на работу наследницу. Аксенова уверена: нормальная мать так бы не поступила.

Полина добавила, что вышла на работу не из-за материальных трудностей, а ради самореализации.

Напомним, мать и дочь поругались на отдыхе в Турции. Телеведущая рассказала, что Полина назвала ее бывшей алкоголичкой. После этого Борисова отправила наследницу в Москву.