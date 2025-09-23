«Произнесла фразу, которая ударила в самое сердце»: конфликт Даны Борисовой с дочерью начался на отдыхе в Турции

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее конфликт с дочерью начался на отдыхе в Турции. Полина произнесла фразу, которая задела знаменитость.

Подробности приводит URA.RU.

«Началось все на отдыхе в Турции, мы отдыхали там в отеле за €500 в день. И никакой благодарности. Вместо этого случился конфликт, Полина произнесла фразу, которая меня ударила в самое сердце», - сказала Дана.

Ведущей было больно услышать от Полины слова о том, что «мать – бывшая алкоголичка». В итоге Борисова купила дочери самый дешевый билет в Москву за 7 тыс. рублей и отправила ее на пять дней раньше. По возвращении в столицу ситуация не изменилась, хотя Дана надеялась, что Полина одумается. Вместо этого Аксенова заняла позицию «я все сама». Борисова лишила дочь финансирования.

«У нее звездная болезнь началась после участия в шоу "Наследники", хотя она там выбыла после первой серии. Потом ее начали приглашать в другие шоу», - рассказала ведущая.

По ее словам, на проекте «Большие девочки» Полине заплатили 30 тысяч – пока дочь ведущей живет на эти деньги. За стажировку в известной редакции девушке не платят, говорит Дана.

Ранее она высказывалась о романе дочери с 35-летним продюсером ведущего Дмитрия Диброва. Борисова сказала: этот мужчина ей не нравится.