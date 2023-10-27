Блогер Ида Галич подтвердила, что ее деятельностью заинтересовалась налоговая

Летом 2023 года в Сети появилась информация о том, что Ида Галич и другие знаменитости попали в топ-100 подозрительных для ФНС звезд. Блогер отметила, что действительно были проверки ее контрагентов, и они начались еще давно.

«Мы видели подобные «новости», и я могу сказать, что проверка среди блогеров идет давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы еще до этих публикаций. Так что «новость» эта была неактуальна», — цитирует Галич Газета.Ru.

В связи с этим Ида просит не верить тому, что пишут Telegram-каналы.

Ида Галич является ведущей собственного YouTube-канала. Также она работает на телевидении.

Девушка признается, что ее сила — в многозадачности. Она любит развлекать людей и делать социально-значимые вещи.

«Все проекты, которые мы делаем, отличаются тем, что у них есть определенная философия «доброго интернета» без хайпа и жести», — поделилась блогер.

Напомним, в топ-100 звезд, подозреваемых в неуплате налогов, помимо Иды Галич, попали Ольга Бузова, Николай Соболев, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Виктория Боня. Источник в ведомстве предполагает, что в скором времени все «подозрительные» звезды столкнутся с серьезными проверками от ФНС.