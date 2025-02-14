«С удовольствием»: Борис Гребенщиков* признался в помощи украинским больницам

Лидер и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) признался в помощи украинским больницам. Он заявил, что профинансировал один из госпиталей в Киеве. Отрывок из интервью сбежавшего артиста публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах исполнитель рассказал, что к нему обратились из-за нехватки медикаментов и оборудования. По словам Гребенщикова*, он собрал альбом из редких произведений любимых музыкантов, которые «с удовольствием пожертвовали» это больнице.

«Они сказали, что у них тяжелое положение. Я решил, что тут я могу помочь. И все мои английские и американские музыканты в этом участвовали. Никто об этом особенно не знал», – заявил певец.

Он отметил, что не получил отклик, но и не афишировал это. На Украине об этом тоже никто не писал.

Напомним, что после начала СВО Борис Гребенщиков* окончательно переехал за границу и обосновался в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что поддержавший Украину Борис Гребенщиков* затосковал по России.

*Признан иностранным агентом на территории России