«С трудом выжили»: Юлия Пересильд пожаловалась на сложные съемки в сериале

27 сентября состоялась премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова. Роль молодой Бабы-Яги в картине сыграла Юлия Пересильд. Актриса призналась, что ей было непросто на съемках проекта.

Съемки сериала проходили в непростых условиях. Создатели и актеры картины отправились в Кабардино-Балкарию, где их ждали приключения. Иногда им приходилось преодолевать трудности и даже бороться за свою жизнь. Но Пересильд считает, что это стоило того.

«У нас была такая интересная экспедиция в Кабардино-Балкарию, что мы с трудом выжили. На самом деле, в кино будет огромное количество потрясающих видов», — приводит ее слова Пятый канал.

Как пояснила артистка, все трудности оправдались. Результат понравился звезде. Она добавила, что за кадром сказки не меньше жизненных невзгод, чем в военном кино.

Пересильд отметила, что съемки в основном проходили в горах, поэтому часто лил дождь. Некоторым участникам команды также было нехорошо из-за высоты.

У Юлии есть двое дочерей от режиссера Алексея Учителя. Если старшая, Анна, уже определилась с будущей профессией и планирует идти по стопам мамы, младшая пока не знает, кем хочет стать.