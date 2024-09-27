Режиссер Алексей Учитель сравнил двух дочерей от Юлии Пересильд. Об этом сообщает Kp.ru.

Алексей Учитель и Юлия Пересильд воспитывают двух дочек: Анну и Марию. Про успехи старшей дочери в кино отец рассказывает охотно. По его словам, Анна вскоре будет участвовать в крупном проекте.

«Сейчас важен следующий шаг. Предложений много, и можно хватать одно за другим. Но я не думаю, что надо спешить. Уверен, что Аня пойдет по актерской линии, но нужно еще учиться и очень внимательно сейчас выбирать, не опускать планку», — рассказал он.

А вот младшая дочь Мария пока не определилась с будущей профессией. По словам Учителя, она ходит на пробы, но и параллельно учится монтажу.

«Она своеобразная, интересная и совсем другая. К нашему с Юлей удивлению, она ходит на пробы, возвращается и говорит: „Мне не понравился этот режиссер, я не буду у него сниматься“. У нее, мне кажется, режиссерское мышление», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что младшая дочь Юлии Пересильд Мария дебютировала на красной дорожке в нежном образе.