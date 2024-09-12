С трудом разговаривал: раскрыта причина смерти 69-летнего Николая Сванидзе

69-летний журналист Николай Сванидзе в последние два месяца с трудом разговаривал и практически не отвечал на звонки. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, журналисту стало плохо примерно в 23.00 11 сентября. В тот момент Сванидзе был дома с женой в квартире на Маршала Василевского. Супруга вызвала скорую помощь, но, когда медики приехали, он уже был мертв.

В заключении врачи написали острую сердечную недостаточность.

Выяснилось, что в 2023 году Сванидзе переболел пневмонией. Тогда же ему поставили диагноз «ишемия головного мозга». За несколько лет до этого у него случился инсульт — в прошлом году Николай проходил реабилитацию в Россию.

Сванидзе был женат на журналистке Марине Жуковой. У супругов есть сын Андрей, который работает юристом.

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