«С трудом пела гимн СССР»: Алла Пугачева напомнила о своих откровениях Владиславу Листьеву

Уехавшая из России певица Алла Пугачева напомнила поклонникам о старом интервью, которое дала журналисту Владиславу Листьеву. Архивный эфир программы «Тема» появился в YouTube-канале артистки.

Выпуск с исполнительницей хита «Мадам Брошкина» вышел в 1993 году. В ходе интервью Пугачева откровенно рассказала Листьеву, что «с трудом пела гимн СССР перед группой ABBA», поскольку не знала слов.

«Если я стану, скажем, не так нужна, как певица, а кому-то буду нужна как человек, то я совмещать не буду. Я всем пожертвую ради этого человека», — заявила Пугачева в интервью.

Пользователи Сети поблагодарили певицу за публикацию архивных кадров, а также отметили, что интервью получилось «родным и уютным».

Напомним, журналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в Москве.

В 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала сначала в Израиль, а после перебралась на Кипр. После скандального отъезда она призывала признать ее иностранным агентом вслед за супругом, а также заявила, что люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева могла унаследовать коллекцию антиквариата стоимостью 20 миллионов долларов от покойного второго мужа, продюсера Александра Стефановича. Такое мнение высказал экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник. Певица попыталась вывезти ценности из России, но не смогла из-за отсутствия необходимых документов.