«Оставил тайное наследство»: откуда у Аллы Пугачевой антиквариат на $20 млн

Уехавшая из России певица Алла Пугачева могла унаследовать коллекцию антиквариата от покойного второго мужа, продюсера Александра Стефановича. Такое мнение высказал экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник.

По его словам, исполнительница хита «Мадам Брошкина» еще при жизни Стефановича пыталась судиться с ним за антиквариат, но безуспешно.

«Стефанович был фанатом антиквариата… Может быть, он оставил тайное наследство в виде антиквариата для Пугачевой. Может быть, она что-то собирала», — сказал Дзюник в беседе с NEWS.ru.

Продюсера также удивили сообщения в СМИ о том, что Пугачева не смогла вывезти предметы искусства за границу из-за отсутствия сопроводительных документов. Он выразил уверенность, что у певицы есть все чеки и бумаги, доказывающие, что она законная владелица.

«Я был у нее, когда она еще жила на Истре в своем доме. Конечно, там все отделано золотом. Мебель красивая, но не будет же она, тем более через Шереметьево, вывозить мебель», — задался вопросом Дзюник.

Ранее стало известно, что во время прошлогоднего визита Пугачевой в Россию ее представители составили опись антиквариата, находящегося в замке в подмосковной древне Грязь. Предметы старины общей стоимостью 20 миллионов долларов были подготовлены к отправке за границу из аэропорта Шереметьево, однако на таможне груз не выпустили.

Комментируя ситуацию, вице-президент Гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко не исключил, что антиквариат может достаться государству.